Obradovic’i çıldırtan yenilgi

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda CSKA Moskova'ya 88-70 yenildi ve 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.. Rus ekibi 4. dakika sonunda skoru 34-32 yaptı. Krizden çıkan Kanarya, devrenin bitimine 1 dakika kala farkı iki sayıya indirdi (34-32). Ancak karşılaşmanın 3. çeyreğinde farkın 9 sayıya çıktığı esnada gelen televizyon molasında Zeljko Obradovic, takımına çok öfkeliydi. Mola esnasında oyuncularına öfkesini gösteren Obradovic,tepkisini gösterdi.