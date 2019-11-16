Obradovic’i çıldırtan yenilgi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8. haftasında deplasmanda CSKA Moskova'ya 88-70 yenildi ve 6. kez sahadan mağlup ayrıldı. Özellikle ikinci yarıdaki kötü oyun sarı-lacivertlilerin antrenörü Obradovic'i çılgına çevirdi
. Rus ekibi 4. dakika sonunda skoru 34-32 yaptı. Krizden çıkan Kanarya, devrenin bitimine 1 dakika kala farkı iki sayıya indirdi (34-32). Ancak karşılaşmanın 3. çeyreğinde farkın 9 sayıya çıktığı esnada gelen televizyon molasında Zeljko Obradovic, takımına çok öfkeliydi. Mola esnasında oyuncularına öfkesini gösteren Obradovic, "İyi oyuncular... İyi oyuncularsınız. Kendi gözünüzde iyi oyuncularsınız. Hepiniz s..tirin... S..tirin, tamam mı? Milyon kere tekrarlamamı istiyor musunuz? S..tir Gigi Datome! Tamam mı?
tepkisini gösterdi.