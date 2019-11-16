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' istifa etti' iddialarına Fenerbahçe'den yanıt

'nde çıktığı son maçta CSKA Moskova'ya 88-70 mağlup olan , 3. çeyrekteki TV molasında oyuncularına söylediği küfürlü sözlerle gündeme gelen başantrenörü 'in istifa edeceği yönünde çıkan haberleri, resmi internet sitesinden yayımladığı bir mesajla yalanladı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 16.11.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 23:35
'Zeljko Obradovic istifa etti' iddialarına Fenerbahçe'den yanıt

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medya ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." ifadesi yer aldı.

Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic'ten oyuncularına küfür!

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'Zeljko Obradovic istifa etti' iddialarına Fenerbahçe'den yanıt
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