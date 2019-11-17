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Küfür olay çıkardı

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Küfür olay çıkardı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, CSKA Moskova'ya 88-70 mağlup oldukları maçta çılgına dönmüş ve televizyon molasında oyuncularına ağır küfürler etmişti. Obradovic, "Hepiniz s.tirin gidin" dedikten sonra takıma sert sözler söylemişti. Avrupa'nın önemli haber kanalları, Sırp antrenörün küfürlü videosunu yayınladı ve Obradovic'in takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Ancak bu iddiaları yalanlayan F.Bahçe, "Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği tamdır" açıklamasını yaptı.
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Küfür olay çıkardı
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