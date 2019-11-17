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isyan etti: Sürekli beni hedef alıyorlar

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Mbaye Diagne isyan etti: Sürekli beni hedef alıyorlar
Galatasaray'ın, Club Brugge'a kiraladığı ancak burada golleriyle değil saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Mbaye Diagne, yapılan eleştirilere İnstagram hesabından isyan etti. Senegalli forvet, "Doğduğumdan beri insanlar beni eleştiriyorlar. Sürekli beni hedef alıyorlar. Yapılan eleştiriler, beni ancak güçlendirir ve daha fazla çalışmamı sağlar. Şu ana kadar çok sabrettim ve yaşadığım sürece sabretmeye devam edeceğim. Hedeflerime ulaşacağım. Benim en büyük gücüm, cesaretim ve destekçim ailemdir" ifadelerini kullandı. Belçika ekibi Club Brugge tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, önceki gün affedilmişti.
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Mbaye Diagne isyan etti: Sürekli beni hedef alıyorlar
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