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Giriş Tarihi: 17.11.2019
Potanın Perileri Mersin’de Litvanya ile karşılaşıyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında bugün Litvanya'yı konuk edecek. Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakasında Arnavutluk'u 108- 43'lük skorla farklı geçen Litvanya'yı yenmek istiyor. İlk hafta sonunda grupta üçüncü sırada yer alan Potanın Perileri, seyircisinin de desteğiyle rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Grubun diğer maçında Arnavutluk, Sırbistan'ı ağırlayacak.
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Potanın Perileri Mersin’de Litvanya ile karşılaşıyor
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