Potanın Perileri Mersin’de Litvanya ile karşılaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasındaMersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakasında Arnavutluk'u 108- 43'lük skorla farklı geçen Litvanya'yı yenmek istiyor. İlk hafta sonunda grupta üçüncü sırada yer alan Potanın Perileri, seyircisinin de desteğiyle rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.