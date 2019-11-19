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Fenerbahçe Beko’da De Colo ve Westermann, maçında yok

THY Eurolegaue’in 9. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de ve ’ın sakatlık sebebiyle forma giyemeyeceği açıklandı.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:56
Fenerbahçe Beko’da De Colo ve Westermann, Barcelona maçında yok

Fenerbahçe Beko'ya İspanya deplasmanı öncesi kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli ekipte takımın etkili isimlerinden Nando De Colo ile Leo Westermann'ın kadrodan çıkarıldığı ve Barcelona ile Asvel Lyon mücadelelerinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Fransız basketbolcuların sakatlıklarıyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Takımımızda sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor" denildi.

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Fenerbahçe Beko’da De Colo ve Westermann, Barcelona maçında yok
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