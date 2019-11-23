Bucks 6’da 6 yaptı

NBA'de
oynanan iki maçta da takımlar 240 sayının üstüne çıktı. Milwaukee Bucks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 137-129 mağlup ederken, üst üste 6. galibiyetini aldı. Bucks'ta Antetokounmpo 24 sayı, 19 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yaptı.
Oyuna sonradan girerek yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6'şar sayı ve ribaunt üretti. Batı Konferansı'nda ise N.O. Pelicans, deplasmanda Phoenix Suns'u 124-121 yendi. Sezonun 6. galibiyetine ulaşan Pelicans'ta Brandon Ingram 28 sayı ve 8 ribaunt, JJ Redick 26 sayı, Jrue Holiday 23 sayı ve 9 asist, E'Twaun Moore ise 19 sayıyla galibiyette pay sahibi isimler oldular.