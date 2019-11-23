Bucks 6’da 6 yaptı

BUGÜN NELER OLDU

NBA'deoynanan iki maçta da takımlar 240 sayının üstüne çıktı. Milwaukee Bucks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 137-129 mağlup ederken, üst üste 6. galibiyetini aldı.Oyuna sonradan girerek yaklaşık 15 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6'şar sayı ve ribaunt üretti. Batı Konferansı'nda ise N.O. Pelicans, deplasmanda Phoenix Suns'u 124-121 yendi. Sezonun 6. galibiyetine ulaşan Pelicans'ta Brandon Ingram 28 sayı ve 8 ribaunt, JJ Redick 26 sayı, Jrue Holiday 23 sayı ve 9 asist, E'Twaun Moore ise 19 sayıyla galibiyette pay sahibi isimler oldular.