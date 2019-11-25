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Doncic şov yaptı, Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , formda genç yıldızı 'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta 'ı 137-123 mağlup etti. Sloven oyuncu 41 sayı ve 10 asistle oynadı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 25.11.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 11:20
Doncic şov yaptı, Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı!

NBA'e 5 maçla devam edildi. Son olarak Cleveland Cavaliers'ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 137-123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan Kevin Durant'tan sonraki en genç oyuncu oldu. Tim Hardaway 31, Kristaps Porzingis 23 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets'ta James Harden'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

- SONUÇLAR

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 123-137

New York Knicks-Brooklyn Nets: 101-103

Washington Wizards-Sacramento Kings: 106-113

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 116-104

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 134-109

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Doncic şov yaptı, Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı!
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