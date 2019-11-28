Rövanş zamanı

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Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı. Kura çekimine 3. torbadan katılan Milli Takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Kura çekimini değerlendiren Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, iyi bir gruba düştüklerini söyledi.