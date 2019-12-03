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Efes, Galatasaray Doğa’yı 24 sayı farkla devirdi

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Efes, Galatasaray Doğa’yı 24 sayı farkla devirdi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçerken lacivert-beyazlılar, periyodu 28-20 önde kapattı. Larkin ve Pleiss'in önderliğinde sazı eline alan Efes, Aslan'a göz açtırmadı ve ilk yarıyı 54-46 üstün kapattı. 2. yarıda farkı daha açan Ergin Ataman'ın öğrencileri mücadeleyi 24 sayı farkla 104-80 kazandı. Efes'te Larkin 24 sayıyla maça damgasını vurdu. Webster'in 20 sayısı ise Cimbom'a yetmedi.
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Efes, Galatasaray Doğa’yı 24 sayı farkla devirdi
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