NBA'de 2 uzatmaya giden Teksas derbisini Spurs kazandı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Teksas eyaleti takımları San Antonio Spurs ile Houston Rockets arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Spurs, normal süresi 115-115, ilk uzatma periyodu ise 126-126 biten karşılaşmayı 135-133 kazandı.

Spurs'ün yedek oyuncusu Lonnie Walker, 28 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 23 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten DeMar DeRozan ve 25 sayı kaydeden Bryn Forbes, galibiyette önemli rol oynadı.

Rockets'ın all-star gardı James Harden, Atlanta Hawks'a karşı 60 sayı atmasının ardından çıktığı Spurs karşılaşmasını da 50 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalmayla tamamladı.

Clint Capela'nın 22 sayı, 21 ribaunt ve Russell Westbrook'un 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansı da Rockets için yeterli olmadı.

- Doncic'ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt

Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans deplasmanından Sloven oyun kurucusu Luka Doncic'in üstün performansı sayesinde 118-97 galip ayrıldı.

20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.

Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans'ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.

- Cedi'den Pistons potasına 10 sayı

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın seyircisi önünde 127-94 kaybettiği Detroit Pistons maçında 10 sayı kaydetti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pistons'ta 24 sayı atan Blake Griffin ve 17 sayı, 14 ribaunt, 5 top çalma, 4 blokla "double double" yapan Andre Drummond öne çıktı.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Orlando Magic: 120-127

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 94-127

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 97-118

Toronto Raptors-Miami Heat: 110-121 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 135-133 (uzatmada)

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 96-105

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 117-97