THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes fırtınası tam gaz sürüyor: Son kurbanı Baskonia

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Baskonia'yı 102-77 mağlup ederek 10. galibiyetini elde etti. Üst üste altıncı galibiyetini alan lacivert beyazlılarda geçtiğimiz hafta oynanan Bayern Münih maçında 49 sayıyla THY Avrupa Ligi rekoru kıran Shane Larkin bu maçta da 8/9 saha içi isabet rakamıyla oynadı ve 24 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu.

Baskonia 77-102 Anadolu Efes | Maç sonucu

Baskonia 16-26 Anadolu Efes | İlk çeyrek sonucu

Baskonia 35-55 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu

Baskonia 53-76 Anadolu Efes | Üçüncü çeyrek sonucu

Sertaç Şanlı kenardan gelerek 9/9 saha içi isabet rakamıyla 18 sayı atarken Vasilije Micic 13 sayı, 9 asistle oynadı. 7. yenilgisini alan Baskonia'da 20 sayı atan Tornike Shengelia'nın çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Anadolu Efes takım halinde %78 ile ikilik, %46 ile üçlük attı.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (İtalya)

Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 13, Simon, Larkin 24, Sertaç Şanlı 18, Anderson 6, Peters 10.