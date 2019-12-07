Fenerbahçe kendine geldi

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Alba Berlin'i ağırlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 107-102 galip ayrıldı. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği Melih ve Williams'ın basketleriyle 30-16 önde kapattı.
İkinci periyotta iyi oynayan Alman ekibi, 3. çeyreğe F.Bahçe'nin 1 sayı gerisinde gitti: 41-40. Kanarya temposunu koruyarak final periyoduna 65-62 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrek 88-88 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
F.Bahçe mücadeleden 107-102 galip ayrıldı ve THY Avrupa Ligi'nde 5, üst üste 3. galibiyetini
elde etti.