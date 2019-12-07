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kendine geldi

Beko, ’nde uzatmaya giden maçta ’i 107-102 yendi. Kanarya üst üste 3. galibiyetini almayı başardı

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Fenerbahçe kendine geldi
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Alba Berlin'i ağırlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 107-102 galip ayrıldı. Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği Melih ve Williams'ın basketleriyle 30-16 önde kapattı. İkinci periyotta iyi oynayan Alman ekibi, 3. çeyreğe F.Bahçe'nin 1 sayı gerisinde gitti: 41-40. Kanarya temposunu koruyarak final periyoduna 65-62 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrek 88-88 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. F.Bahçe mücadeleden 107-102 galip ayrıldı ve THY Avrupa Ligi'nde 5, üst üste 3. galibiyetini elde etti.
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Fenerbahçe kendine geldi
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