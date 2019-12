FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Japan, PAOK'u farklı geçti

Ev sahibi ekip, McKissic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.

PAOK, ikinci periyotta Wiggins'in basketleriyle aradaki farkı kapatmaya çalışsa da ev sahibi takım üç sayılık atışlarla skor üstünlüğünü elinde tuttu ve devre arasına 51-41 üstün girdi.

Beşiktaş Sompo Sigorta, üçüncü çeyreğe Gotcher'ın üst üste bulduğu 4 üç sayılık basketle 12-0'lık seriyle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulmaya devam eden ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 24 sayıya (71-47) kadar çıkardığı üçüncü periyodu 79-59 önde bitirdi.

Konuk ekip, son periyotta sert savunma ve iyi hücum yaparak farkı düşürse de Beşiktaş Sompo Sigorta, mücadeleden 98-83 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda McKissic, 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı. PAOK'ta Wiggins, 25 sayı kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta, grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların eski basketbolcularından Osman Kerimol'un vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Marius Ciulin (Romanya), Sergei Beliakov (Rusya)

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 12, Gotcher 12, McKissic 24, Burak Can Yıldızlı 8, Oğuz Savaş 7, Samet Geyik 8, İsmet Akpınar 13, Sabahattin Can Göndür 5, Djurisic 9

PAOK: Lewis 9, Best 15, Schizas 3, Egekeze 8, Sarikopoulos 6, Margaritis, Wiggins 25, Smith 6, Knowles 11, Tsochlas, Chatzinikolas

1. periyot: 25-18

Devre: 51-41

3. periyot: 79-59

5 faulle çıkan: 38.09 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Sigorta)