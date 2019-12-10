Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. NBA'de çalışmayı düşünmediğini söyleyen Sırp çalıştırıcı, "NBA'de bir tane bile Avrupalı koç yok. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü NBA bir mafya. Hiçbir koça iş vermiyorlar. Bu duruma da kimse bir şey diyemiyor. Ben diyorum çünkü umurumda değil
" ifadelerini kullandı. F.Bahçe'de mutlu olduğunu dile getiren Obradovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en iyi ligi olan NBA'e saygı duyuyorum. İnanılmaz ve mükemmel bir yer ancak orada kesinlikle daha çok Avrupalı koç çalışmalı. Ben şahsen NBA'i düşünmüyorum. Avrupa'daki hayatımdan çok mutluyum.
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