NBA bir mafya!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. NBA'de çalışmayı düşünmediğini söyleyen Sırp çalıştırıcı, "" ifadelerini kullandı. F.Bahçe'de mutlu olduğunu dile getiren Obradovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en iyi ligi olan NBA'e saygı duyuyorum. İnanılmaz ve mükemmel bir yer ancak orada kesinlikle daha çok Avrupalı koç çalışmalı.