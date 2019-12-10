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: Kendi kimliğimizi yansıtmamız lazım

Basketbolda C Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya 70-61 yenilen 'de başantrenör , sahaya kimliklerini yansıtamadıklarını söyledi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 11.12.2019 00:41
Selçuk Ernak: Kendi kimliğimizi yansıtmamız lazım

Volkswagen Arena'daki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını eleştiren Ernak, "Kendi kimliğimizi yansıtmamız lazım onun dışında şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bugün kendi kimliğimizin dışında oynadık. Hem mental olarak hem de oyun olarak. Bu da benim oyuncu arkadaşlara eleştirimdi." ifadelerini kullandı.

Germani Brescia Leonessa Başantrenörü Vincenzo Esposito ise yaptığı açıklamada, "Darüşşafaka Tekfen yetenek olarak bizden daha üst seviyede bir takım olsa da bugün daha çok isteyen taraf bizdik. Tam bir takım oyunu ile kazandık. Her çeyrek farklı oyuncular sahneye çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

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Selçuk Ernak: Kendi kimliğimizi yansıtmamız lazım
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