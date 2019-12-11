Obradovic-Ataman rekabeti bir kez daha Avrupa'ya taşınıyor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde yarın yapılacak maçla 54. kez birbirlerine rakip olacak.

Son dönemde hem Türkiye'de hem de THY Avrupa Ligi'nde büyük bir çekişme içinde olan iki tecrübeli başantrenör, yarın kozlarını Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda paylaşacak.

İkilinin bugüne kadar birbirlerine rakip olduğu maçlarda Obradovic 32, Ergin Ataman ise 21 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Ataman, Anadolu Efes'in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya), Türk Telekom, Ülker ve Galatasaray'ın başında, Panathinaikos (Yunanistan), Fenerbahçe ve Benetton'u (İtalya) çalıştıran Obradovic'le karşılaştı.

REKABET 22 YIL ÖNCE BAŞLADI

Obradovic ile Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez 22 yıl önce 2 Ekim 1997'de birbirlerine rakip oldu.

Söz konusu tarihte Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom'un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya'nın Treviso şehrinde oynanan Avrupa Ligi maçında ilk kez kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan Obradovic'in takımı 71-66 galip ayrıldı.

AVRUPA'DA 17 KEZ RAKİP OLDULAR

Obradovic ile Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, Avrupa Ligi'nde daha önce 17 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu 17 mücadelenin 12'sinde Obradovic'in, 5'inde ise Ataman'ın takımları salondan galip ayrıldı.

ATAMAN'IN OBRADOVİC'E KARŞI DEPLASMANDA GALİBİYET SEVİNCİ YOK

Ergin Ataman, çalıştırdığı takımlarla Zeljko Obradovic'in ekipleri karşısında Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Obradovic'in başında bulunduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde şu ana kadar Ergin Ataman yönetimindeki ekipleri 7 kez konuk etti. Söz konusu 7 müsabakayı da Obradovic'in takımları kazandı.

ATAMAN, GEÇEN SEZON ÜSTÜNLÜK KURDU

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, geçen sezon Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.

Geçen sezon başında rakibini yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Ataman'ın Anadolu Efes'i, ligde de play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3'le geçti ve şampiyonluğa uzandı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde de gülen taraf Ataman'ın takımı oldu. Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'i, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki organizasyonun yarı finalinde Obradovic'in öğrenilerini yenerek finale çıktı.

İki ekip arasında geçen sezon oynanan Türkiye Kupası'nın finalinde ise gülen taraf Obradovic'in takımı oldu.

İki başantrenörün çalıştırdığı takımların geçen sezonki 14 randevusunda Anadolu Efes 8, Fenerbahçe ise 6 galibiyet aldı.

SEZON BAŞI GÜLEN ATAMAN OLDU

İki başantrenör ve takımları arasındaki rekabette son karşılaşma bu sezon başı oynandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu yenmesiyle Ataman, Obradovic karşısında bir kupa sevinci daha yaşadı.

MAÇLAR

Fenerbahçe, Panathinaikos ve Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Anadolu Efes, Ülker, Galatasaray ve Türk Telekom'un başında yer alan Ataman'ın bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:

Yer Tarih Organizasyon Maç Sonuç Treviso 02.10.1997 Avrupa Ligi Benetton-Türk Telekom 71-66 Ankara 19.11.1997 Avrupa Ligi Türk Telekom-Benetton 67-84 Selanik 18.04.2000 Avrupa Ligi Dörtlü Final Panathinaikos-Efes Pilsen 81-71 Siena 31.10.2002 Avrupa Ligi M.Siena-Panathinaikos 77-69 Atina 15.01.2003 Avrupa Ligi Panathinaikos-M.Siena 64-56 Siena 06.03.2003 Avrupa Ligi M.Siena-Panathinaikos 82-76 Atina 16.04.2003 Avrupa Ligi Panathinaikos-M.Siena 111-103 İstanbul 08.12.2004 Avrupa Ligi Ülker-Panathinaikos 66-64 Atina 03.02.2004 Avrupa Ligi Panathinaikos-Ülker 79-72 İstanbul 31.10.2005 Avrupa Ligi Ülker-Panathinaikos 66-82 Atina 21.12.2005 Avrupa Ligi Panathinaikos-Ülker 85-69 Samsun 09.10.2013 Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe-Galatasaray 64-62 İstanbul (Abdi İpekçi) 09.12.2013 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 77-62 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 31.03.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 77-52 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 03.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 89-70 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 05.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 74-73 İstanbul (Abdi İpekçi) 08.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 73-64 İstanbul (Abdi İpekçi) 10.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 88-82 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 13.06.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 76-63 İstanbul (Abdi İpekçi) 16.06.2014 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 85-77 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 17.11.2014 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 85-74 İstanbul (Abdi İpekçi) 09.03.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 92-88 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 21.05.2015 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 93-67 İstanbul (Abdi İpekçi) 24.05.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 70-69 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 27.05.2015 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 67-59 İstanbul (Abdi İpekçi) 02.11.2015 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 80-63 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 27.02.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 77-68 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 25.05.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 93-79 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 27.05.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 80-55 İstanbul (Abdi İpekçi) 29.05.2016 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 65-63 İstanbul (Abdi İpekçi) 31.05.2016 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 65-82 İstanbul (Abdi İpekçi) 28.10.2016 THY Avrupa Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 87-103 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 13.11.2016 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 92-74 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 26.01.2017 THY Avrupa Ligi Fenerbahçe-Galatasaray 85-80 İstanbul (Abdi İpekçi) 12.03.2017 Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 75-79 İstanbul (Sinan Erdem) 19.01.2018 THY Avrupa Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 84-89 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 04.02.2018 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Anadolu Efes 100-74 İstanbul (Sinan Erdem) 14.02.2018 Türkiye Kupası Fenerbahçe-Anadolu Efes 80-83 Ankara (Ankara Spor Salonu) 03.10.2018 Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe-Anadolu Efes 62-65 İstanbul (Sinan Erdem) 25.10.2018 THY Avrupa Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 89-83 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 05.11.2018 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Anadolu Efes 86-79 Ankara (Ankara Spor Salonu) 17.02.2019 Türkiye Kupası Anadolu Efes-Fenerbahçe 70-80 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 28.02.2019 THY Avrupa Ligi Fenerbahçe-Anadolu Efes 84-66 İstanbul (Sinan Erdem) 03.03.2019 Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 67-65 İspanya (Vitoria-Gasteiz) 17.05.2019 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final Fenerbahçe-Anadolu Efes 73-92 İstanbul (Sinan Erdem) 09.06.2019 Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 56-73 İstanbul (Sinan Erdem) 11.06.2019 Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 101-93 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 13.06.2019 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Anadolu Efes 57-74 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 15.06.2019 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Anadolu Efes 82-73 İstanbul (Sinan Erdem) 17.06.2019 Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 86-76 İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) 19.06.2019 Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe-Anadolu Efes 85-69 İstanbul (Sinan Erdem) 21.06.2019 Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes-Fenerbahçe 89-74 Gaziantep (Karataş Şahinbey) 26.09.2019 Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes-Fenerbahçe 79-74

Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.