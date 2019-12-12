CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. maçında lider Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ediyor. 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo, Sasa Pukl, Mehdi Difallah hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Maçtan notlar

Organizasyonda geçen yıl final oynayan Anadolu Efes, geride kalan 12 haftada elde ettiği 10 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçta sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko ise THY Avrupa Ligi'ne bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. İlk 6 haftada tek galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyonda yaptığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkışa geçti. Ligde 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 12. sırada girdi.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 16. kez karşılaşıyor. İki takım arasında Avrupa'da oynanan 15 müsabakada, sarı-lacivertli ekip 11, lacivert-beyazlı takım ise 4 galibiyet elde etti.

Anadolu Efes'in 671. maçı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 423. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 mücadelede 217 galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko'nun 522. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.



Zeljko Obradovic ile Ergin Ataman 54. kez karşı karşıya geliyor.

Ataman: Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi antrenörüne sahip

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, Fenerbahçe Beko ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip bir takım. Şu an sıralamada bulundukları yer bir ölçü değil. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu ana kadar THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda çok zor 5 maç kazandık. Perşembe akşamı da aynı şekilde kararlı, sakin ve takım oyunu oynayarak kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

Obradovic: Çok iyi basketbol oynayan bir takımla karşılaşacağız

Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic ise maç öncesinde yaptığı açıklamada Anadolu Efes ile oynadıkları tüm maçların kendileri için özel olduğunu belirtti. "THY Avrupa Ligi'nde lider durumda olan ve çok iyi basketbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bunu da düşünerek çok iyi motive olmalı ve taraftarlarımızın önünde çok iyi bir performans ortaya koymalıyız." diyen deneyimli antrenör sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahip olduğumuz gücün yüzde 100'ünü parkeye yansıtmalıyız. Elbette taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi bizim yanımızda olacaklarını biliyoruz. Sezon sonuna dek kalan her maçın bizim için çok önemli olduğunun farkına varmalıyız." ifadelerini kullandı."

Sarı lacivertlilerin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas lidere karşı oynamanın ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bu bir derbi mücadelesi olacak. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda taraftarlarımız için de çok önemli bir mücadele olacağının farkındayız. Rakibimiz EuroLeague'de ilk sırada bulunuyor ve bu da bizim için ayrı bir motivasyon demek. Perşembe akşamı parkede çok büyük bir mücadele yaşanacak. Oldukça iyi bir rakibe karşı hazır olmamız gerektiğini biliyoruz."

Obradovic - Ataman rekabetinde 54. randevu

Obradovic ile Ataman, 54. kez birbirlerine rakip oluyor. Son dönemde hem Türkiye'de hem de THY Avrupa Ligi'nde büyük bir çekişme içinde olan iki tecrübeli başantrenör, yarın kozlarını THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda paylaşıyor.

İkilinin bugüne kadar birbirlerine rakip olduğu maçlarda Obradovic 32, Ergin Ataman ise 21 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Ataman, Anadolu Efes'in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya), Türk Telekom, Ülker ve Galatasaray'ın başında, Panathinaikos (Yunanistan), Fenerbahçe ve Benetton'u (İtalya) çalıştıran Obradovic'le karşılaştı.