Türk derbisi Anadolu Efes’in

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HY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'e 81-73 yenildi. Kanarya, ilk periyodu 22-20 önde kapattı. İkinci çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken, devre 38-38 sona erdi. İkinci yarıda Larkin'in sahne almasıyla lacivert- beyazlılar final periyoduna 59-49 önde girdi.
Obradovic'in takımı farkı 5'e kadar çektiyse de Efes zorlu mücadeleyi 81-73 kazanıp toplamda 11, üst üste 7. galibiyetini aldı. Efes'te Simon 22, Larkin 20 sayıyla oynarken, F.Bahçe'de Williams 16, De Colo 13 sayı üretti.
24 YIL SONRA BİR İLK
Anadolu Efes, Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'yi 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı. Lacivertbeyazlılar, 16 Ocak 1996'da Koraç Kupası'nda rakibini 98-65 mağlup etmişti. Bu arada Efes, THY Avrupa Ligi organizasyonunda rakibini 7. deplasman maçında ilk kez devirirken, Ergin Ataman da Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı.