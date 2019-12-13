Türk derbisi Anadolu Efes’in

BUGÜN NELER OLDU

HY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'e 81-73 yenildi. Kanarya, ilk periyodu 22-20 önde kapattı. İkinci çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken, devre 38-38 sona erdi.Obradovic'in takımı farkı 5'e kadar çektiyse de Efes zorlu mücadeleyi 81-73 kazanıp toplamda 11, üst üste 7. galibiyetini aldı.Anadolu Efes, Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'yi 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı. Lacivertbeyazlılar, 16 Ocak 1996'da Koraç Kupası'nda rakibini 98-65 mağlup etmişti. Bu arada Efes, THY Avrupa Ligi organizasyonunda rakibini 7. deplasman maçında ilk kez devirirken, Ergin Ataman da Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı.