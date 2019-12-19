CANLI | Fenerbahçe Beko - Zenit

THY Avrupa Ligi'nde zor günler geçiren Fenerbahçe Beko, Rus temsilcisi Zenit'i konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Stereten Radovic, Jakub Zamojski, Mario Majkic hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında iki gün önce deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan sarı-lacivertliler, bir gün aradan sonra Zenit'i konuk ediyor. Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı. Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin 524. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 524. maçına Zenit karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 523 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 223 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 321 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 132 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek.