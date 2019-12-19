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, 'e danışman oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi , 'ı danışman olarak göreve getirdi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:35
David Blatt, New York Knicks'e danışman oldu

New York Knicks, 60 yaşındaki Blatt'ın basketbol operasyonları danışmanı olarak takıma katıldığını duyurdu.

Knicks'in açıklamasında görüşüne yer verilen Blatt ise kariyerinde yeni bir adım attığını belirterek, "Resmi olarak başantrenörlükten emekli oluyorum. Basketboldaki diğer olanaklara odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında yaptığı açıklamayla Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını duyuran Blatt, sağlık sorunu nedeniyle Yunanistan'ın Olympiakos takımındaki başantrenörlük görevinden ayrılmıştı.

Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka takımlarında görev alan Blatt, 2014'te İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.

NBA'de 2014-2016 yıllarında Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran ABD asıllı İsrailli Blatt, Rusya Milli Takımı'yla da 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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David Blatt, New York Knicks'e danışman oldu
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