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maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Efes CSKA basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

15. hafta karşılaşmasında temsilcimiz , sahasında 'yı ağırlayacak. Ortaya koyduğu performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve 'nde 1. sırada olan Efes, CSKA karşısında da yakaladığı havayı sürdürmek istiyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen basketbolseverler de, Anadolu Efes CSKA Moskova maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Anadolu Efes CSKA Moskova basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 16:19
Anadolu Efes CSKA Moskova maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Efes CSKA basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'yı ağırlamaya hazırlanıyor. 14 hafta sonunda 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetlik performansla 1. sırada yer olan Efes, Rus ekibi CSKA karşısında da taraftarların desteğiyle zirvedeki yerini pekiştirmek istiyor. CSKA Moskova da Anadolu Efes deplasmanından galibiyet çıkartarak Play-Off için yerini pekiştirmek için parkede olacak. Hâl böyle olunca da, mücadeleyi takip etmeyi düşünen basketbolseverler 'Efes CSKA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor.

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile CSKA Moskova'yı karşı karşıya getirecek olan Euroleague 15. hafta karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

22. RANDEVU

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Efes parkeden 3 kez galip ayrılan taraf olurken, Rus temsilcisi ise 18 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezon finalde oynanan müsabakayı CSKA kazanmış ve kupanın sahibi olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 673. MAÇ

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 672 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 425. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 219 kez galibiyet sevinci yaşarken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 85.1 sayı ortalamasıyla oynarken, CSKA Moskova ise 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Rus temsilcisinde ise Mike James 19.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

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