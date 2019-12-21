Obra için önce Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko bu sezon özellikle Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaratırken, son Zenit yenilgisinin ardından başantrenör Obradovic'in, "Bu şekilde devam etmemiz imkânsız. Karar vermemiz gerekiyor"
şeklindeki sözleri istifa işareti olarak algılanmıştı. Fenerbahçe yönetiminin de kötü gidişe kayıtsız kalması ve Vesely'nin sakatlanmasından sonra yapılmayan uzun transferi de 'Obradovic ile yönetim arası açık'
iddialarını beraberinde getirmişti. Ve bu son yaşananlardan sonra ünlü Koç ile ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre Obradovic sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak ve yönetimin yeni sözleşme teklifini bekleyecek. Eğer teklif yapılmazsa da Obradovic 1 yıl takım çalıştırmayıp, dinlenecek.
5 Final Four 1 Şampiyonluk
Obradovic, öncesi 5 sezonda EuroLeague'de 35 galibiyet alan ve sadece 1 kez çeyrek finale kalabilen Fenerbahçe, efsane koç ile birlikte son 6 sezonda 123 galibiyet, 5 Final Four ve 1 şampiyonluk kazandı.
Fenerbahçe Beko'da problem nedir? Hata nerede? Nasıl düzelir?
MURAT DİDİN diyor ki
FUTBOLDA kalecisiz
bir yerlere
gelmek
nasıl zor ise
basketbolda
da pota altı. Bir anlamda potan rüzgârlara hep açık.
Vesely'nin dönmemesi ve yerinin
dolmaması çok büyük bir
etken. Diğerleri bu açığı cansiparene
kapatmayı öğrenseler
de pek de şansın yanlarında
olduğunu söyleyemeyeceğim
son birkaç maç. Bir de puan
cetveline bakarsan şu andaki
5 galibiyetin üstüne son saniyede
kaybedilen Zalgiris,
Panathinaikos ve Zenit maçlarını
koyarsan yerinin altıncı
sıra olabileceğini görürsün. Ağıtlar yakmamak, bu krizi yönetebilmek ve en büyük güç taraftarına sonuca bakmaksızın doğru yola girilebileceğini gösterebilmek...
Şöyle
de söyleyebiliriz; hayatı kupalarla
ve unvanlarla geçmiş bir
koça bugüne kadar yaptıklarının
karşılığını moralle verebileceğiniz
bir dönem yaşanıyor
desem pek de yanlış olmaz.
KAAN KURAL diyor ki
FENERBAHÇE
sakatlıklardan
dolayı sezona
çok yavaş girdi
ve psikolojik üstünlüğü
kaybetti. Bu havayı
kaybetmek takımın birlikteliğini, keskinliğini
çok etkiledi. Bu da normal...
Dünyanın en büyük takımları da bunu
yaşıyor. Bir takım her zaman en iyi olacak diye bir şey yok; toparlanmayacak diye bir şey de yok.
Futbolda Bayern
Münih'in haline bakın. Basketbolda da
Panathinaikos ve Maccabi örnekleri var.
Beklentilerin altında sezonlar olabilir. Bu sporun doğasında olan bir şey.
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ diyor ki
ÇOK
şey söylenebilir. Her sene NBA'e kaptırılan yıldızlar, sakatlıklar vs vs... Obradovic'in de hataları var elbet... Fenerbahçe için bu sezon Avrupa Ligi'nde play-off treni kaçtı gibi duruyor.
Ama unutulmasın şimdi parmakla gösterilen Anadolu Efes, 1.5 sezon önce daha da kötü durumdaydı. Mühim olan krizi doğru yönetmek
ve Obradovic gibi büyük bir değeri elde tutmak. Yoksa Panathinaikos'un hali ortada....