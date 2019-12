Obra için önce Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko bu sezon özellikle Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaratırken, son Zenit yenilgisinin ardından başantrenör Obradovic'in,şeklindeki sözleri istifa işareti olarak algılanmıştı. Fenerbahçe yönetiminin de kötü gidişe kayıtsız kalması ve Vesely'nin sakatlanmasından sonra yapılmayan uzun transferi deiddialarını beraberinde getirmişti. Ve bu son yaşananlardan sonra ünlü Koç ile ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre Obradovic sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak ve yönetimin yeni sözleşme teklifini bekleyecek.Obradovic, öncesi 5 sezonda EuroLeague'de 35 galibiyet alan ve sadece 1 kez çeyrek finale kalabilen Fenerbahçe, efsane koç ile birlikte son 6 sezonda 123 galibiyet, 5 Final Four ve 1 şampiyonluk kazandı.FUTBOLDA kalecisizbir yerleregelmeknasıl zor isebasketboldada pota altı.Vesely'nin dönmemesi ve yerinindolmaması çok büyük biretken. Diğerleri bu açığı cansiparenekapatmayı öğrenselerde pek de şansın yanlarındaolduğunu söyleyemeyeceğimson birkaç maç. Bir de puancetveline bakarsan şu andaki5 galibiyetin üstüne son saniyedekaybedilen Zalgiris,Panathinaikos ve Zenit maçlarınıkoyarsan yerinin altıncısıra olabileceğini görürsün.Şöylede söyleyebiliriz; hayatı kupalarlave unvanlarla geçmiş birkoça bugüne kadar yaptıklarınınkarşılığını moralle verebileceğinizbir dönem yaşanıyordesem pek de yanlış olmaz.FENERBAHÇEsakatlıklardandolayı sezonaçok yavaş girdive psikolojik üstünlüğükaybetti. Bu havayıkaybetmek takımın birlikteliğini, keskinliğiniçok etkiledi. Bu da normal...Dünyanın en büyük takımları da bunuyaşıyor.Futbolda BayernMünih'in haline bakın. Basketbolda daPanathinaikos ve Maccabi örnekleri var.Beklentilerin altında sezonlar olabilir.ÇOKşey söylenebilir. Her sene NBA'e kaptırılan yıldızlar, sakatlıklar vs vs...Ama unutulmasın şimdi parmakla gösterilen Anadolu Efes, 1.5 sezon önce daha da kötü durumdaydı.ve Obradovic gibi büyük bir değeri elde tutmak. Yoksa Panathinaikos'un hali ortada....