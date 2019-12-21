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Obra için önce

Zenit yenilgisinden sonraki açıklamaları ile “İstifa mı edecek?” dedirten Obradovic sezon sonunu bekleyecek ve yeni sözleşme teklif edilmezse de başka takım çalıştırmayacak

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Obra için önce Fenerbahçe
Fenerbahçe Beko bu sezon özellikle Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaratırken, son Zenit yenilgisinin ardından başantrenör Obradovic'in, "Bu şekilde devam etmemiz imkânsız. Karar vermemiz gerekiyor" şeklindeki sözleri istifa işareti olarak algılanmıştı. Fenerbahçe yönetiminin de kötü gidişe kayıtsız kalması ve Vesely'nin sakatlanmasından sonra yapılmayan uzun transferi de 'Obradovic ile yönetim arası açık' iddialarını beraberinde getirmişti. Ve bu son yaşananlardan sonra ünlü Koç ile ilgili önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Buna göre Obradovic sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak ve yönetimin yeni sözleşme teklifini bekleyecek. Eğer teklif yapılmazsa da Obradovic 1 yıl takım çalıştırmayıp, dinlenecek.

5 Final Four 1 Şampiyonluk
Obradovic, öncesi 5 sezonda EuroLeague'de 35 galibiyet alan ve sadece 1 kez çeyrek finale kalabilen Fenerbahçe, efsane koç ile birlikte son 6 sezonda 123 galibiyet, 5 Final Four ve 1 şampiyonluk kazandı.


Fenerbahçe Beko'da problem nedir? Hata nerede? Nasıl düzelir?

MURAT DİDİN diyor ki
FUTBOLDA kalecisiz bir yerlere gelmek nasıl zor ise basketbolda da pota altı. Bir anlamda potan rüzgârlara hep açık. Vesely'nin dönmemesi ve yerinin dolmaması çok büyük bir etken. Diğerleri bu açığı cansiparene kapatmayı öğrenseler de pek de şansın yanlarında olduğunu söyleyemeyeceğim son birkaç maç. Bir de puan cetveline bakarsan şu andaki 5 galibiyetin üstüne son saniyede kaybedilen Zalgiris, Panathinaikos ve Zenit maçlarını koyarsan yerinin altıncı sıra olabileceğini görürsün. Ağıtlar yakmamak, bu krizi yönetebilmek ve en büyük güç taraftarına sonuca bakmaksızın doğru yola girilebileceğini gösterebilmek... Şöyle de söyleyebiliriz; hayatı kupalarla ve unvanlarla geçmiş bir koça bugüne kadar yaptıklarının karşılığını moralle verebileceğiniz bir dönem yaşanıyor desem pek de yanlış olmaz.

KAAN KURAL diyor ki
FENERBAHÇE sakatlıklardan dolayı sezona çok yavaş girdi ve psikolojik üstünlüğü kaybetti. Bu havayı kaybetmek takımın birlikteliğini, keskinliğini çok etkiledi. Bu da normal... Dünyanın en büyük takımları da bunu yaşıyor. Bir takım her zaman en iyi olacak diye bir şey yok; toparlanmayacak diye bir şey de yok. Futbolda Bayern Münih'in haline bakın. Basketbolda da Panathinaikos ve Maccabi örnekleri var. Beklentilerin altında sezonlar olabilir. Bu sporun doğasında olan bir şey.

VOLKAN ÜSTÜYILDIZ diyor ki
ÇOK şey söylenebilir. Her sene NBA'e kaptırılan yıldızlar, sakatlıklar vs vs... Obradovic'in de hataları var elbet... Fenerbahçe için bu sezon Avrupa Ligi'nde play-off treni kaçtı gibi duruyor. Ama unutulmasın şimdi parmakla gösterilen Anadolu Efes, 1.5 sezon önce daha da kötü durumdaydı. Mühim olan krizi doğru yönetmek ve Obradovic gibi büyük bir değeri elde tutmak. Yoksa Panathinaikos'un hali ortada....

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Obra için önce Fenerbahçe
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