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- Bandırma maçında taraftardan Obradovic'e destek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanan Beko - maçına sarı lacivertli taraftarlar damgasını vurdu... THY Avrupa Ligi'nde kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de Başantrenör 'in takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu... Fenerbahçeli taraftarları, Obradovic'e destek vererek, hocalarının arkasında olduklarını gösterdiler...

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 22.12.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 14:37
Fenerbahçe - Bandırma maçında taraftardan Obradovic'e destek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko'nun sahasında Teksüt Bandırma ile oynadığı maçta, sarı-lacivertli taraftarlar başantrenör Zeljko Obradovic'e destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-lacivertli erkek basketbol takımının Sırp başantrenörüne karşılaşma öncesi büyük destekte bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç öncesinde Zeljko Obradovic, taraftarların alkışları ve tezahüratlarıyla salona geldi.

Taraftarların sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık veren Obradovic, sahadaki oyuncuları gösterdi ve onlara da destek olunmasını istedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Obradovic için İngilizce pankart açtı. Pankartta "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal) ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun Obradovic'i tribünlere getirmesini istedi. Obradovic de tribünleri selamladı.

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Fenerbahçe - Bandırma maçında taraftardan Obradovic'e destek
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