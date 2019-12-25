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105-96 Hatay BŞB (Maç sonucu)

, 'nin 11. haftasında evinde 'u 105-96 mağlup etti.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 25.12.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 21:38
Galatasaray 105-96 Hatay BŞB (Maç sonucu)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil Erkoç

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci Güçlü

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Peters 22, Hülya Çoklar, Abdelkader 37, Melike Tuğba Oral 5, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 13

1. Periyot: 23-21

Devre: 44-46

3. Periyot: 70-67

5 Faulle Çıkan: 33.18 Sude Yılmaz (Galatasaray)

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Galatasaray 105-96 Hatay BŞB (Maç sonucu)
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