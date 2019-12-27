CANLI | Fenerbahçe Beko - Valencia

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Valencia'yı konuk ediyor. 20.45'te başlayacak karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Luigi Lamonica, Elias Koromilas, Saulius Racys hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Maçtan notlar

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı. Deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin 525. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.