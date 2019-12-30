Zeljko Obradovic: Yeni oyuncumuz ilk maçında bize çok katkıda bulundu

Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic, ING Basketbol Süper Ligi'nde aldıkları 92-68'lik Arel Üniversitesi Büyükçekmece galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sırp çalıştırıcının sözleri şu şekilde:

"İkici yarıda çok iyiydik ama ilk yarıda çok kötüydük. Enerjimiz yoktu, konsantre değildik, hücum açısından da kötüydük ve çok kolay sayı bulmalarını sağladık. Kesinlikle maçın seyrini değiştirdik ve hücum açısından maçı kontrol ettik. İkinci yarıda özellikle savunmamız çok iyiydi. Yeni bir oyuncumuz var ve ilk maçında bize çok katkıda bulundu. Ama biz her zaman takımı düşünüyoruz ve oyuncularımı ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyondan dolayı tebrik ederim. Yine programımız zor. Yarın antrenmanımız var ve 1 Ocak'ta Atina'ya yolculuğumuz var. Olympiakos'a karşı çok zor olan bir maç oynayacağız. Herkese yeni yılda sağlık ve barış diliyorum; bütün yıl boyunca bize verdikleri destek için de teşekkür ederim."