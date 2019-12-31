Bu kitap gençler için

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kuruluşunun 60. yıl dönümü için,için hazırlanankitabı büyük ilgi gördü. Remzi Kitabevi'nden satışa sunulan kitap ile Türk basketbolunun tarihini gençlere aktarmayı planladıklarını belirten Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,şeklinde konuştu.Türkoğlu sözlerine şöyle devam etti: