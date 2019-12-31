Bu kitap gençler için

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kuruluşunun 60. yıl dönümü için, "Basketbola adanmış hayatlar"
için hazırlanan Türkiye'nin Basketbol Aşkı
kitabı büyük ilgi gördü. Remzi Kitabevi'nden satışa sunulan kitap ile Türk basketbolunun tarihini gençlere aktarmayı planladıklarını belirten Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "60 yıl içerisinde federasyonumuza çok değerli insanlar hizmet etti ve şimdi de biz genç bir ekip olarak basketbolumuza katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz bu çalışma da bizler için çok kıymetli"
şeklinde konuştu.
BİZ DE ONLARLA BÜYÜDÜK
Türkoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Basketbolumuzun geçmişini bilmenin öneminin farkındayız. Ülkemizin gençliğine hediye ettiğimiz bu kitapla, gençlerimiz basketbolumuzu daha iyi anlayacak ve daha çok sevecektir. Biz değerli büyüklerimizi izleyerek ve takip ederek bu noktalara geldik. Umuyorum ki biz de gençlerimize örnek olmayı başarabiliyoruzdur. Türk basketboluna hizmet etmiş tüm büyüklerime ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."