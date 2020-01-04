Anadolu Efes’in 100'ü güldü

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Sinan Erdem'de ağırladığı Rus ekibi Khimki Moskova'yı 101-82'lik skorla mağlup etti.Khimki ise 9. mağlubiyetini aldı. İlk yarıda Pleiss ve Larkin ile etkili olan temsilcimiz, rakibine 47-43 üstünlük sağladı. İkinci yarıya çok hızlı başlayan lacivert-beyazlılar 25-14'lük 3. çeyrek skoruyla maçı kopardı ve mücadeleden 101-82 galip ayrıldı. Efes'te Shane Larkin ve Tibor Pleiss 20'şer sayı atarken, Chris Singleton 13, Micic de 11 sayı ile bu ikiliye eşlik etti.