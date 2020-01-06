Lebron James durdurulamıyor! Los Angeles Lakers 106 - 99 Detroit Pistons

NBA'de heyecan dün gece oynanan 5 karşılaşma ile devam etti. Gecenin en merak edilen karşılaşmalarından biri Los Angeles Lakers - Detroit Pistons maçıydı. Lebron James ve Anthony Davis'in sırtladığı Lakers, sahasında Doğu Konferansı'nda zor günler geçiren Detroit Pistons'ı ağırladı. Lebron James'in triple-double yaptığı karşılaşmada kazanan taraf 106-99'luk skorla Lakers oldu.

Üst üste 5. olmak üzere 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis ise 24 sayı, 11 ribaunt, 8 blokla mücadele etti.

Karşılaşmada 20 blok yapan Lakers, 1982'deki 21 blokluk kulüp rekoruna yaklaştı.

Pistons'ta Derrick Rose'un 28 ve Svi Mykhailiuk'un 14 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini önleyemedi.