Avrupa’da Türk fırtınası

Basketbolda dün Avrupa'da mücadele eden Türk ekiplerinin 4'ü de parkeden zaferle ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunun 19. haftasında Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu 88-68 mağlup etti.
Başa baş geçen ilk çeyreği 16-15 önde kapatan Efes, ikinci periyodu 42-33, üçüncü çeyreği 65-49 alıp, maçı da 88-68 kazandı. Larkin 23 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistle mücadelenin en skoreri olurken,
lacivert-beyazlılar liderliğini sürdürdü. Euroleague'deki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko da Fransız takımı Asvel'i 86-64 yendi ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Yunan ekibi AEK'yı deplasmanda 96-84,
D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Sigorta da, sahasında İtalyan temsilcisi New Basket Brindisi'yi 96-67 mağlup etti.