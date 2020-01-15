Avrupa’da Türk fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Basketbolda dün Avrupa'da mücadele eden Türk ekiplerinin 4'ü de parkeden zaferle ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunun 19. haftasındaBaşa baş geçen ilk çeyreği 16-15 önde kapatan Efes, ikinci periyodu 42-33, üçüncü çeyreği 65-49 alıp, maçı da 88-68 kazandı.lacivert-beyazlılar liderliğini sürdürdü. Euroleague'deki diğer temsilcimizFIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise B Grubu'ndaD Grubu'nda