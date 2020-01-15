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Avrupa’da Türk fırtınası

THY Euroleague ve FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki ekiplerimiz rakiplerini nakavt etti. , , ve potada şov yaptı. Avrupa’da yarışan 4 takımımız da dün geceyi galibiyetle kapattı

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Avrupa’da Türk fırtınası
Basketbolda dün Avrupa'da mücadele eden Türk ekiplerinin 4'ü de parkeden zaferle ayrıldı. THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunun 19. haftasında Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu 88-68 mağlup etti. Başa baş geçen ilk çeyreği 16-15 önde kapatan Efes, ikinci periyodu 42-33, üçüncü çeyreği 65-49 alıp, maçı da 88-68 kazandı. Larkin 23 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistle mücadelenin en skoreri olurken, lacivert-beyazlılar liderliğini sürdürdü. Euroleague'deki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko da Fransız takımı Asvel'i 86-64 yendi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Yunan ekibi AEK'yı deplasmanda 96-84, D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Sigorta da, sahasında İtalyan temsilcisi New Basket Brindisi'yi 96-67 mağlup etti.
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Avrupa’da Türk fırtınası
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