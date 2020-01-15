Her kupaya talibiz

NG Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının flaş takımı Pınar Karşıyaka oldu. A Milli Takımı da çalıştıran Ufuk Sarıca yönetiminde 2014-15 sezonunda şampiyonluğa ulaşan İzmir ekibi, ilk devre liderliğini son saniye basketi ileKarşıyaka ile bir bağım var. Şehirle, taraftarla, kulüp ile... Ama bu tabii sistemle de alakalı.Ondan sonra yine iki sene play-off oynamamış Beşiktaş ile final oynadık ve geri döndük. Sonuçta bu bir ekip işi, organizasyon işi, çalışma işi, doğruları koyma işi.Şampiyonluk için konuşmak için erken. İlk yarıyı çok iyi bir yerde bitirdik. Lider de bitirsek şampiyonluk için erkendi. Ama oraya aday olabilmek bence en önemlisi, bunu telaffuz ettirebilmek önemli.İlk senede niye bir tane kupa kazanmayalım?Zaten ilk dönemden yarım kalan bir işimiz var. O yüzden çok istiyorum; hem kendi kariyerim hem Pınar Karşıyaka hem İzmir ve hem de ülke için...Müthiş, İzmir'de zaten sokağa çıktığım zaman devamlı ilgi var.Benim Karşıyaka'da Bostanlı'da ismime ait parkım var. Bu çok onurlu, gururlu bir şey. Madalya, kupa bunları herkes kazanabilir ama bu tip bir organizasyonda böyle bir şeye nail olmak çok güzel bir şey. Belli bir yaşta veya ölüp gittikten sonra insanın değerini anlarlar, verirler ama bunu yaşarken görmek çok güzel.Baktığınız zaman bu kural Türk oyunculara fayda getirdi. Tam olarak da tamamlanmadı. Gelecek sezon belki daha da iyi olacak.Tamam 4-5 takım getiriyor ama herkes şampiyonluğa da oynamıyor. O zaman biz de neden buralarda bazı Türk oyunculara bu şansı vermeyelim? Elbet bazı hataları olacak veya belki yenilgiler de olacak.Bir kere sistem daha zor.Altı takım var ve biri çıkıyor.Her grup zor olacaktı. Sırbistanda Litvanya da... Ama bizzorun zorunu çektik.Dolayısı ile sezon bittikten2-3 gün sonra gitmemizgerekecek. Oraya gittiğimizzaman o tarihte maç yapacakMilli Takım bulmak çok zor.Artı çok gençleştirdiğimiz bir takım var. Oynamayan oyuncularla kurduğumuz bir takım.O gün bazı talihsizlikler olmasa kazanacaktık. Elemelerde de çıkacağız, elimizden geleni yapacağız. İnat edeceğiz. İnşallah da başarırız ama kolay mı? Zor.Larkin çok iyi ve tutulması zor bir oyuncu. Zaten bunu gösteriyor. Ben de bir an önce Larkin'in TC statüsüne geçmesini bekliyorum çünkü o zaman benim elimde iki tane alternatif olacak.Bence Türk avantajını onlara verdiğimize göre, öyle bir karar alırsak ikisinin de gelmesi gerekir. Kolay zor diye bir şey yok. Çünkü sakatlıklar oluyor. Mesela geçen sene Scottie Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızda oynamadı.

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