Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Barcelona maçı canlı yayın kanalı

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden olan Fenerbahçe Beko, 20. hafta karşılaşmasında sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Euroleague'de çift maç haftası yaşanırken Fenerbahçe Beko karşılaşmayı da kendi salonunda oynayacak. ASVEL ile karşılaşan sarı lacivertliler, parkeden 86-64'lük skorla galip ayrılmıştı. Sezona sallantılı giriş Obradoviç'in öğrencileri son üç karşılaşmada üst üste galibiyet elde etti. Temsilcimiz, 8 galibiyet/11 mağlubiyetlik derecesi ile 10. sırada yer alıyor. Rakip Barcelona ise 13 galibiyet/6 mağlubiyetlik performansıyla 5. sırada bulunuyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça, 'Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Maçı Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

AVRUPA'DA 529. SINAV

Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında Avrupa kupalarındaki 529. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.