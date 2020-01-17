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: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Anadolu Efes Başantrenörü , 'nde takımının 'i 101-74 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, ""Oyuncularımla gurur duyuyorum. , kapasitelerini, takım olmanın nasıl olduğunu yüzde yüz sahaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 17.1.2020 22:48 ABONE OL
Ergin Ataman: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde takımının ASVEL'i 101-74 yendiği maçta iyi bir basketbol oynadıklarını söyledi.

Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mükemmel bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Enerjilerini, kapasitelerini, takım olmanın nasıl olduğunu yüzde yüz sahaya koyuyorlar. Salona gelen 15 bin taraftarımızın saygısını sağlıyorlar." diye konuştu.

Sakat oyuncular Vasilije Micic ve Bryant Dunston'ın durumlarına değinen Ataman, "Micic'in gelecek haftaki Real Madrid maçında oynayacağını düşünüyoruz. Hafta başından itibaren antrenmanlara başlayacak. Dunston'ın ise daha önce söylediğim gibi Türkiye Kupası maçlarının ardından takıma dahil olmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ SONUCU Anadolu Efes 101 - 74 Asvel

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Ergin Ataman: Oyuncularımla gurur duyuyorum
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