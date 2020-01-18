Sporun her rengi A Spor'da

BUGÜN NELER OLDU

Futbolseverlere Ziraat Türkiye Kupası heyecanını yaşatan A Spor ekranlarında yarın da basketbolseverlerin ilgi ile izleyeceği bir organizasyon olacak. Renkli şovları ve yarışmaları ile ING All-Star 2020, 14:00'ten itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak.ING All-Star 2020 organizasyonunda ayrıca bir yardım etkinliği de düzenlenecek. TBF ile Türk Kızılayı tarafındansloganıyla yürütülen iş birliği sonucunda toplanan atkı, bere, eldiven gibi kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.