Sporun her rengi A Spor'da

Futbolseverlere Ziraat Türkiye Kupası heyecanını yaşatan A Spor ekranlarında yarın da basketbolseverlerin ilgi ile izleyeceği bir organizasyon olacak. Renkli şovları ve yarışmaları ile ING All-Star 2020, 14:00'ten itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak.
ING All-Star 2020 organizasyonunda ayrıca bir yardım etkinliği de düzenlenecek. TBF ile Türk Kızılayı tarafından "Bu Maçta Tribünler Çocukları Destekliyor"
sloganıyla yürütülen iş birliği sonucunda toplanan atkı, bere, eldiven gibi kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.