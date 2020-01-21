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MAÇ SONUCU 139 - 107

NBA'de ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 139-107 Boston Celtics oldu. Boston Celtics'te en skorer isim 27 sayı ile oldu. Los Angeles Lakers'da ise JaVale McGee 18 sayı ile takımın en çok sayı atan ismi oldu. Lakers'ın yıldızı ise 15 sayı 7 ribaund 13 asistle oynadı.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 15:20 ABONE OL
MAÇ SONUCU Boston Celtics 139 - 107 Los Angeles Lakers

NBA nefes kesen bir maça sahne oldu. Boston Celtics ile Los Angeles Lakers'ın maçı izleyenlere büyük keyif verdi. Zorlu karşılaşmayı 139-107'lik skorla Boston Celtics kazandı. Bu skorla Celtics rakibine bu sezonun en ağır yenilgilerinden birini tattırdı.

Boston Celtics'te karşılaşmaya Jayson Tatum 27 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile takımının ve maçın en skorer oyuncusu oldu. Jaylen Brown 20 sayı, 4 ribaund ve 6 asist ile galibiyete katkı verirken Kemba Walker da 20 sayı, 4 ribaund ve 7 asist ile oynadı.

Lakers cephesinde yaklaşık iki hafta sonra sahalara dönen Anthony Davis, yalnızca 9 sayıda kaldı. Davis, 4 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blok üretti. JaVale McGee 18 sayı ve 5 ribaund ile takımının en skorer oyuncusu oldu. LeBron James ise maçı 15 sayı, 13 asist ve 7 ribaund ile tamamlayarak double-double yaptı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Detroit Pistons: 106-100

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 117-122

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 111-117

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-106

Miami Heat-Sacramento Kings: 118-113 (Uzatmada)

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 83-106

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-112

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 111-98

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-126

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 139-107

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 100-107

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 118-120

Utah Jazz-Indiana Pacers: 118-88

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 129-124 (Uzatmada)

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MAÇ SONUCU Boston Celtics 139 - 107 Los Angeles Lakers
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