MAÇ SONUCU Boston Celtics 139 - 107 Los Angeles Lakers

NBA nefes kesen bir maça sahne oldu. Boston Celtics ile Los Angeles Lakers'ın maçı izleyenlere büyük keyif verdi. Zorlu karşılaşmayı 139-107'lik skorla Boston Celtics kazandı. Bu skorla Celtics rakibine bu sezonun en ağır yenilgilerinden birini tattırdı.

Boston Celtics'te karşılaşmaya Jayson Tatum 27 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile takımının ve maçın en skorer oyuncusu oldu. Jaylen Brown 20 sayı, 4 ribaund ve 6 asist ile galibiyete katkı verirken Kemba Walker da 20 sayı, 4 ribaund ve 7 asist ile oynadı.

Lakers cephesinde yaklaşık iki hafta sonra sahalara dönen Anthony Davis, yalnızca 9 sayıda kaldı. Davis, 4 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blok üretti. JaVale McGee 18 sayı ve 5 ribaund ile takımının en skorer oyuncusu oldu. LeBron James ise maçı 15 sayı, 13 asist ve 7 ribaund ile tamamlayarak double-double yaptı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Detroit Pistons: 106-100

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 117-122

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 111-117

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-106

Miami Heat-Sacramento Kings: 118-113 (Uzatmada)

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 83-106

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-112

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 111-98

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-126

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 139-107

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 100-107

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 118-120

Utah Jazz-Indiana Pacers: 118-88

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 129-124 (Uzatmada)