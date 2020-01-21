MAÇ SONUCU Brooklyn Nets 111 - 117 Philadelphia 76ers

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets ile Philadelphia 76ers mücadelesi nefes kesti. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın ekibi Philadelphia 76ers oldu.

Brooklyn Nets'te Spencer Dinwiddie 25 sayı, 5 ribaund, 7 asist ile oynadı. Joe Harris 12, Jarrett Allen 13, Caris LeVert 16 ve Nicolas Claxton 15 sayı üretmeyi başardı.

Philadelphia 76ers'te Ben Simmons, 34 sayı, 12 ribaund ve 12 asist ile triple-double yaparak galibiyette en kritik rolü oynadı. Simmons, 12/14 saha içi isabet oranıyla oynadı. Üst üste dördüncü galibiyetini alan Sixers'ta Al Horford 19 sayı üretti. Josh Richardson ise maçı 15 sayı ile tamamladı.





FURKAN KORKMAZ'DAN 10 SAYI

Philadelphia 76ers'e galibiyeti getiren isim ise Furkan Korkmaz oldu. Milli Basketbolcumuz karşılaşmanın bitimine 23 saniye kala attığı kritik üçlükle galibiyetin mimarlarından oldu. Furkan Korkmaz mücadeleyi 10 sayı, 2 ribaund, 3 asistle tamamladı.

NBA'DE ALINAN SONUÇLAR

Washington Wizards-Detroit Pistons: 106-100

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 117-122

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 111-117

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 86-106

Miami Heat-Sacramento Kings: 118-113 (Uzatmada)

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 83-106

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-112

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 111-98

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-126

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 139-107

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 100-107

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 118-120

Utah Jazz-Indiana Pacers: 118-88

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 129-124 (Uzatmada)

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 111-117

