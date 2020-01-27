Anadolu Efes’e Beşiktaş şoku

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Sigorta, tam 13 maçtır yenilmeyen lider Anadolu Efes'i uzatmaya giden maç sonunda 104-98 mağlup etti. İlk çeyreği Efes 24-17 önde kapattı. Siyah-beyazlılar toparlanarak skoru dengeledi ve soyunma odasına 46-46'lık eşitlikle gidildi. 3. çeyreği Efes 70-64 üstün tamamlarken, maç 86-86 sona erdi ve uzatmalara gidildi. Uzatmalar sonucu kazanan Beşiktaş oldu. Kartal'da McKissic 38 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı oldu. Sonuçlar:Büyükçekmece-P.Karşıyaka: 56-99,