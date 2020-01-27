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, 'ın anısına 24 numaralı formayı emekli etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi 'in 24 numaralı forması, ABD'de dün geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu 'ın anısına emekli edildi. Mavericks tarafından yapılan açıklamada bir daha hiçbir Mavericks oyuncusunun 24 numaralı formayı giymeyeceği belirtildi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 27.1.2020 20:48 ABONE OL
Dallas Mavericks, Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı emekli etti

Kulüp sahibi Mark Cuban'ın Mavericks'in sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Kobe, bu oyun için bir elçi, efsane ve simgeydi. Hepsinden ötesi de ailesine bağlı bir babaydı. Kobe'nin mirası basketbolun ötesine geçmiştir. Bu yüzden organizasyonumuz 24 numaralı formanın bir daha kullanılmamasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ABD'li basketbolcunun ailesine, forma giydiği Los Angeles Lakers camiasına ve basketbolseverlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Daha önce Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formalar, basketbolu bırakmasının ardından Los Angeles Lakers tarafından emekli edilerek Staples Center'a yerleştirilmişti.

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Dallas Mavericks, Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı emekli etti
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