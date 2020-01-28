Kobe Bryant'ın henüz 7 aylık kızı Capri Kobe Bryant yaşıyor mu? Capri Kobe Bryant düşen helikopterin içinde miydi?

Capri Kobe Bryant kimdir? Black Mamba lakaplı efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından Bryant'ın en küçük kızı Capri Kobe Bryant'ın kaza sırasında helikopterde olup olmadığı merak ediliyor. Bryant'ın kızlarının da helikopterde olduğu söylentisinin sosyal medyada yayılmasının ardından Capri Kobe Bryant yaşıyor mu sorusu merak konusu oldu.

CAPRİ KOBE BRYANT DÜŞEN HELİKOPTERDE MİYDİ?

Kobe Bryant'ın en küçük kızı henüz 7 aylık olan Capri Kobe Bryant ve diğer 2 kardeşi düşen helikopterde değildi. Ancak 13 yaşındaki Gianna Bryant, babası ile birlikte helikopterdeydi ve o da hayatını kaybetti.