Hazır olmak hayat kurtarır

Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depreminin yol açtığı yaraları sarmak için çalışmalar sürerken CIFAL İstanbul ve UNITAR'la birlikte depreme karşıprojesini yürüten Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü de cumartesi günü Galatasaray Doğa Sigorta ile oynadığı lig maçında bir kez daha konunun hassasiyetine dikkat çekti. Karşılaşmanın hasılatını depremzedelere bağışlayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü oyuncuları ısınmaya dapankartla çıktılar. Ayrıca tribündeki tüm seyircilere deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.Kırmızı Ejderhalar, güçlü rakipleri karşısında sahadan 92-71'lik skorla 21 sayı farkla galip ayrılırken buruk bir sevinç yaşadılar. Başantrenör Zafer Aktaş önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek,şeklinde konuştu.Takım kaptanı Can Altıntığ da yükselen bir grafiğe sahip olduklarını belirterek,ifadesini kullandı. Kırmızı Ejderhalar'ın Güney Sudan asıllı Avustralyalı pivotu Mangok Mathiang ise,yorumunu yaptı.

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