Hazır olmak hayat kurtarır

Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depreminin yol açtığı yaraları sarmak için çalışmalar sürerken CIFAL İstanbul ve UNITAR'la birlikte depreme karşı ''#SallanmadanHazırlanalım''
projesini yürüten Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü de cumartesi günü Galatasaray Doğa Sigorta ile oynadığı lig maçında bir kez daha konunun hassasiyetine dikkat çekti. Karşılaşmanın hasılatını depremzedelere bağışlayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü oyuncuları ısınmaya da ''Depreme Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır'' yazılı
pankartla çıktılar. Ayrıca tribündeki tüm seyircilere deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.
GALİBIYETE RAĞMEN BURUK SEVİNÇ
Kırmızı Ejderhalar, güçlü rakipleri karşısında sahadan 92-71'lik skorla 21 sayı farkla galip ayrılırken buruk bir sevinç yaşadılar. Başantrenör Zafer Aktaş önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Son haftalarda yükselen bir form grafiğimiz var, son 7 maçın beşini kazanma başarısı gösterdik. Gerçekten tüm oyuncularım ve ekibim, takımımızın daha iyi sonuçlar alması için çok emek veriyor. Şu an tek düşüncemiz bir an önce alt sıralardan kurtulup, yukarılara tırmanmak. Hem savunmada hem de hücumda düzenlerimizin her geçen gün daha iyi işlediğini görüyoruz. Bu konsantrasyon ve istekle çalışmaya devam edip hem ligde hem de FIBA Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar almaya devam edip Bahçeşehir ailesini en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"
şeklinde konuştu.
HER MAÇ DAHA İYİYE GIDIYORUZ
Takım kaptanı Can Altıntığ da yükselen bir grafiğe sahip olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi ligin ilk yarısını istemediğimiz bir yerde bitirmiştik. Ancak çok çalışan ve iyi niyetli bir ekibiz. Sezonun ikinci yarısına çok önemli iki galibiyet alarak başladık. Her geçen gün daha iyi olacağımızı ve sezonu Bahçeşehir ailesine yakışan bir noktada bitireceğimize eminim"
ifadesini kullandı. Kırmızı Ejderhalar'ın Güney Sudan asıllı Avustralyalı pivotu Mangok Mathiang ise, "Takım olarak yaptığımız işi seviyorum. Aldığımız galibiyetler her geçen gün daha iyiye gittiğimizin göstergesi. Ligde daha üst sıralara tırmanacağımızdan eminim. Çünkü antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiğimiz efor ve enerji bunu hak ediyor. Bu işi tüm ekip ve taraftarımız için yapıyoruz"
yorumunu yaptı.