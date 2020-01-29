NBA'de Doğu Konferansı'nda zor günler geçiren milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers sahasında New Orleans Pelicans'ı konuk etti. Karşılaşma 125 - 111 Pelicans üstünlüğü ile sona erdi. Maçta toplam 24 dakika süre alan Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise New Orleans Pelicans'tan Jrue Holiday oldu. Holiday 33 dakika sahada kalırken 28 sayı üretti. Bu sonucun ardından 15 takımlı Doğu Konferansı'nda Cavaliers 13 galibiyet ve 35 mağlubiyetle 14. sırada kaldı.





PANOLARDA ELAZIĞ VE MALATYA MESAJI!

Maçın en öne çıkan detayı ise reklam panoları oldu. Karşılaşma boyunca reklam panolarında "Dualarımız sizinle Elazığ" mesajı yer aldı. Cedi Osman da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Maç boyunca panolara 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara 'Malatya' yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

İşte o görüntü...





KAMPANYA DÜZENLENMİŞTİ!

Cedi Osman, Chicago Bulls maçı öncesi ise Elazığ ve Malatya için bir yardım kampanyası düzenlemişti. Karşılaşmada atılacak her 3 sayılık basket için 100 Dolar bağışlayacağını açıklayan Cedi, daha sonra bu rakamı 200 Dolar'a çıkarmıştı. Ülkemizden de birçok sporcu bu kampanyaya desteklerini açıklarken, maçta toplam 25 3'lük isabeti bulundu ve 385 bin TL bağış toplandı.