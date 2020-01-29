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: 89 - : 64

, C Grubu'ndaki 13. hafta maçında Rusya temsilcisi 'a deplasmanda 89-64 mağlup oldu.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 29.1.2020 21:17 ABONE OL

Nagorny Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-30 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı daha da açan Nizhny Novgorod, üçüncü çeyreği 70-41 önde bitirdi. Gaziantep Basketbol, final periyodunda oyunu dengelese de ev sahibi takım karşılaşmadan 25 sayı farkla 89-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 8. galibiyetini alan Nizhny Novgorod, son hafta öncesi play-off'lara kalmayı garantiledi. Gaziantep Basketbol ise gruptaki 10. yenilgisini yaşadı.

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Nizhny Novgorod: 89 - Gaziantep Basketbol: 64
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