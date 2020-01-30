Bahçeşehir Koleji çeyrek finalde

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda lider Pınar Karşıyaka'nın ardından Bahçeşehir Koleji de çeyrek finale yükseldi. Hollanda ekibi Leiden Basketbol'u deplasmanda 89-87 yenen Bahçeşehir, grubu 2. bitirmeyi garantiledi. Maça iyi başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 28-18, ikinci periyodu da 47-43 önde tamamladı. 3. çeyrekte ise rakip takım oyunu domine etti ve final periyoduna Bahçeşehir 69-66 geride girdi. Kora kor geçen son çeyrekte son ana kadar yenik durumda olmasına rağmen mücadeleyi sürdüren Bahçeşehir, maçı 89-87 kazanmayı başardı.Galatasaray-UNICS Kazan: 90-76, Türk Telekom-Torun: 100- 87, Nizhny-Gaziantep: 89-64, BC Enisey-P.Karşıyaka: 73-96, Partizan-Darüşşafaka: 69-57.