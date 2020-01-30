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, THY Avrupa Ligi'nde 'e konuk oluyor

THY Avrupa Ligi'nde , Alman ekibi 'e konuk oluyor. Turnuvada çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet alan sarı lacivertliler 9 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Son olarak Zalgiris Kaunas'a 104-80 yenilen ALBA Berlin ise 7 galibiyetle sıralamanın 16. basamağında bulunuyor. TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 19:09 ABONE OL
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk oluyor. TSİ 21.30'da başlayacak ve Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşmayı Sasa Pukl, Tomasz Trawicki, Aare Halliko hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor. Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 531. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına ALBA Berlin karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk oluyor
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