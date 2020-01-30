NBA’de Elazığ ve Malatya’ya destek

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ın, New Orleans Pelicans ile oynadığı maçta Elazığ'daki depreme farkındalık oluşturmak amacıylayazıldı. Cedi Osman ise konuyla ilgili olarak Twitter hesabından,mesajını paylaştı. Cedi, Chicago Bulls maçı öncesi ise Elazığ ve Malatya için bir yardım kampanyası düzenlemişti.Ülkemizden de birçok sporcu kampanyaya destek verdi ve toplambağış toplandı.