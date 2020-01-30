NBA’de Elazığ ve Malatya’ya destek

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ın, New Orleans Pelicans ile oynadığı maçta Elazığ'daki depreme farkındalık oluşturmak amacıyla salon panolarına "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya"
yazıldı. Cedi Osman ise konuyla ilgili olarak Twitter hesabından, "Cavs organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum"
mesajını paylaştı. Cedi, Chicago Bulls maçı öncesi ise Elazığ ve Malatya için bir yardım kampanyası düzenlemişti. Atılacak her 3 sayılık basket için 100 dolar bağışlayacağını açıklayan Cedi, daha sonra rakamı 200 dolara çıkarmıştı.
Ülkemizden de birçok sporcu kampanyaya destek verdi ve toplam 385 bin TL
bağış toplandı.