Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > NBA’de Elazığ ve Malatya’ya destek

’de ve ’ya destek

’ın takımı son oynadıkları maçta depremzedeler için anlamlı mesajlar yayınladı

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
NBA’de Elazığ ve Malatya’ya destek
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ın, New Orleans Pelicans ile oynadığı maçta Elazığ'daki depreme farkındalık oluşturmak amacıyla salon panolarına "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıldı. Cedi Osman ise konuyla ilgili olarak Twitter hesabından, "Cavs organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum" mesajını paylaştı. Cedi, Chicago Bulls maçı öncesi ise Elazığ ve Malatya için bir yardım kampanyası düzenlemişti. Atılacak her 3 sayılık basket için 100 dolar bağışlayacağını açıklayan Cedi, daha sonra rakamı 200 dolara çıkarmıştı. Ülkemizden de birçok sporcu kampanyaya destek verdi ve toplam 385 bin TL bağış toplandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA’de Elazığ ve Malatya’ya destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN