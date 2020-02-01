NBA'de herkesin merak ettiği karşılaşmada Los Angeles Lakers sahasında Portland Trail Blazers'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 127-119 üstünlüğü ile sona erdi.

Kobe Bryant'ın beklenmedik ölümünün ardından Lakers'ın Los Angeles Clippers ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. Lakers, Kobe'nin aramızdan ayrılışının ardından ilk defa parkeye çıktı. Maç öncesinde tüm taraftarlara Kobe Bryant forması dağıtılırken, özel bir klip de yayınlandı. Daha sonra mikrofonu eline alan Lebron James, oldukça duygusal bir konuşma yaptı.





LILLARD'TAN 48 SAYI!

Karşılaşmanın en skorer ismi Portland'tan Damian Lillard oldu. Lillard, 40 dakika sahada kaldığı mücadelede 48 sayı 10 asist ve 9 ribaund ile oynadı. Lakers'tan Anthony Davis 37 sayı 15 ribaund 6 asistlik performans sergiledi.