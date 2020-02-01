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Lakers Portland maçında 'ı andı!

NBA'de 'ın efsanesi olduğu Lakers, herkesi yasa boğan vefat haberinin ardından ilk defa parkeye çıktı. Sahasında 'ı konuk eden Lakers, sahadan 119 - 127 mağlup ayrıldı. Maç öncesinde Kobe Bryant için anma töreni düzenlenirken, duygusal bir konuşma yaptı. Batı konferansı lideri Lakers bu sonucun ardından 36 galibiyet 11 mağlubiyetle ilk sıradaki yerini korudu. Portland ise 22 galibiyet 27 mağlubiyetle 9. sırada yer aldı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 14:29 ABONE OL
Lakers Portland maçında Kobe Bryant'ı andı!

NBA'de herkesin merak ettiği karşılaşmada Los Angeles Lakers sahasında Portland Trail Blazers'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 127-119 üstünlüğü ile sona erdi.

Kobe Bryant'ın beklenmedik ölümünün ardından Lakers'ın Los Angeles Clippers ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. Lakers, Kobe'nin aramızdan ayrılışının ardından ilk defa parkeye çıktı. Maç öncesinde tüm taraftarlara Kobe Bryant forması dağıtılırken, özel bir klip de yayınlandı. Daha sonra mikrofonu eline alan Lebron James, oldukça duygusal bir konuşma yaptı.



LILLARD'TAN 48 SAYI!

Karşılaşmanın en skorer ismi Portland'tan Damian Lillard oldu. Lillard, 40 dakika sahada kaldığı mücadelede 48 sayı 10 asist ve 9 ribaund ile oynadı. Lakers'tan Anthony Davis 37 sayı 15 ribaund 6 asistlik performans sergiledi.

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Lakers Portland maçında Kobe Bryant'ı andı!
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