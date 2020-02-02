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83 - 72 (MAÇ SONUCU)

, ING 'nin 18. haftasında evinde 'yı 83-72 mağlup ederek 16. galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi. Teksüt Bandırma ise bu sonuçla 9. yenilgisini aldı. Lacivert beyazlılarda 18'er sayıyla oynayan Chris Singleton ve Tibor Pleiss galibiyetin mimarları olurken Shane Larkin 12 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 2.2.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 19:25 ABONE OL
Anadolu Efes 83 - 72 Teksüt Bandırma MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında lider Anadolu Efes, Teksüt Bandırma'yı 83-72 yendi. Lacivert-beyazlı takım 16. galibiyetini alırken, Teksüt Bandırma 9. kez mağlup oldu.

Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Anadolu Efes, Beaubois'nın basketiyle 4. dakikada 9-2 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, Buğrahan'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde alan savunması yapan ve pota altında etkili olan Teksüt Bandırma, 16. dakikada Alperen'in sayılarıyla 30-30 beraberliği sağladı. Boyalı alanda sayı üretmeye devam eden konuk ekip, Terry'nin basketiyle 19. dakikada 36-35 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Anadolu Efes, Singleton'ın 3 sayılık basketiyle ikinci yarının hemen başında 38-36 öne geçti. Terry'nin pota altındaki etkili oyunuyla mücadeleyi bırakmayan Teksüt Bandırma, Rıdvan'ın sayılarıyla 29. dakikada 53-53 beraberliği sağlamasına rağmen Buğrahan yine son saniye 3 sayılık basketiyle lacivert-beyazlı ekibin 3. periyodu 59-56 önde tamamlamasını sağladı.

Son periyotta Pleiss'ı boyalı alanda iyi kullanan Anadolu Efes, Anderson'ın 3 sayılık basketiyle 38. dakikada farkı 7 sayıya (75-68) çıkarırken, karşılaşmayı da 83-72 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: Larkin 12, Beaubois 12, Singleton 18, Pleiss 18, Anderson 14, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 6, Doğuş Balbay 3, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim

Teksüt Bandırma: Smith 8, Şehmus Hazer 3, Kalinoski 9, Terry 12, Hummer 10, Furkan Haltalı 5, Rıdvan Öncel 10, Alperen Şengün 5, Prewitt 10

1. Periyot: 26-18

Devre: 35-36

3. Periyot: 59-56

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Anadolu Efes 83 - 72 Teksüt Bandırma (MAÇ SONUCU)
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