Kartal coştu bir kere

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NG Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde derbinin galibi Beşiktaş Sompo Sigorta oldu. Jordan Theodore
ve McAdoo
'nun ardından alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çeken Shaq McKissic
'den de yoksun olarak Galatasaray Doğa Sigorta karşısına çıkan Burak Bıyıktay
yönetimindeki siyahbeyazlılar maçtan 74-68 galip ayrıldı. Sahada iki yabancı ile mücadele eden Kara Kartal'da Oğuz Savaş 14, İsmet Akpınar 19 sayı
ile skor yükünü çekti. Samet 12, Birkan da 10 sayı ile bu ikiliye destek verdi. 32-29 önde tamamladığı ilk yarıda 8 üçlük denemesinde 1 isabet bulan Beşiktaş ikinci yarıda çizginin dışından 6/12'lik isabet ile sonuca gitti.
Üçüncü periyotta öne geçmesine rağmen bunu sürdüremeyen G.Saray'da ise Harrison 16, Auguste de 14 sayı
üretti.