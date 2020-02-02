Kartal coştu bir kere

BUGÜN NELER OLDU

NG Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde derbinin galibi Beşiktaş Sompo Sigorta oldu.ve'nun ardından alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çeken'den de yoksun olarak Galatasaray Doğa Sigorta karşısına çıkanyönetimindeki siyahbeyazlılar maçtan 74-68 galip ayrıldı. Sahada iki yabancı ile mücadele eden Kara Kartal'daile skor yükünü çekti. Samet 12, Birkan da 10 sayı ile bu ikiliye destek verdi.Üçüncü periyotta öne geçmesine rağmen bunu sürdüremeyen G.Saray'da iseüretti.