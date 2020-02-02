Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Kartal coştu bir kere

coştu bir kere

Beşiktaş, maddi sorunlar nedeniyle Shaq McKissic’i de kaybetmesine rağmen güçlü rakibini mağlup etmeyi bildi

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Kartal coştu bir kere
ING Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde derbinin galibi Beşiktaş Sompo Sigorta oldu. Jordan Theodore ve McAdoo'nun ardından alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çeken Shaq McKissic'den de yoksun olarak Galatasaray Doğa Sigorta karşısına çıkan Burak Bıyıktay yönetimindeki siyahbeyazlılar maçtan 74-68 galip ayrıldı. Sahada iki yabancı ile mücadele eden Kara Kartal'da Oğuz Savaş 14, İsmet Akpınar 19 sayı ile skor yükünü çekti. Samet 12, Birkan da 10 sayı ile bu ikiliye destek verdi. 32-29 önde tamamladığı ilk yarıda 8 üçlük denemesinde 1 isabet bulan Beşiktaş ikinci yarıda çizginin dışından 6/12'lik isabet ile sonuca gitti. Üçüncü periyotta öne geçmesine rağmen bunu sürdüremeyen G.Saray'da ise Harrison 16, Auguste de 14 sayı üretti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal coştu bir kere
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN