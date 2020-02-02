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maçında triple-double yaptı!

'de 'ın efsanesi olduğu , deplasmanda Sacromento Kings ile karşılaştı. Lakers, 'in yıldızlaştığı karşılaşmada Kings'i 129 - 113 mağlup etti. Los Angeles Lakers'ta Lebron James, 15 sayı 10 ribaund ve 11 asistle triple-double yaptı. Lakers'ın bir başka starı ise 21 sayılık katkı sağladı. maçında aldığı bu galibiyetle liderliğini sürdürdü. Kings'te bir dönem forması giyen ve , 8 ve 9 sayılık katkı sağladılar.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 13:22 ABONE OL
Lakers Kings maçında Lebron James triple-double yaptı!

NBA'de Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers deplasmanda Sacramento Kings'e konuk oldu. Kobe Bryant'ın efsanesi olduğu Lakers parkeden 129-113 galip ayrıldı.

Lakers'ın süperstarı Lebron James, yaptığı triple-double ile galibiyette önemli rol oynadı. Lebron, 15 sayı 10 ribaund ve 11 asistlik performans sergiledi. Lakers'ta Anthony Davis de attığı 21 sayı ile gecenin kahramanlarından oldu.

Sacramento Kings'te bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic ve Nemanja Bjelica da forma giydi. Bogdanovic 8 sayı üretirken, Bjelica takımına 9 sayılık katkı sağladı.

Lakers Kings galibiyetiyle 37 galibiyete ulaşarak Batı Konferansı liderliğini sürdürdü. Kings ise 18 galibiyette kaldı.

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Lakers Kings maçında Lebron James triple-double yaptı!
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