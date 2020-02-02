NBA'de Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers deplasmanda Sacramento Kings'e konuk oldu. Kobe Bryant'ın efsanesi olduğu Lakers parkeden 129-113 galip ayrıldı.

Lakers'ın süperstarı Lebron James, yaptığı triple-double ile galibiyette önemli rol oynadı. Lebron, 15 sayı 10 ribaund ve 11 asistlik performans sergiledi. Lakers'ta Anthony Davis de attığı 21 sayı ile gecenin kahramanlarından oldu.

Sacramento Kings'te bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic ve Nemanja Bjelica da forma giydi. Bogdanovic 8 sayı üretirken, Bjelica takımına 9 sayılık katkı sağladı.

Lakers Kings galibiyetiyle 37 galibiyete ulaşarak Batı Konferansı liderliğini sürdürdü. Kings ise 18 galibiyette kaldı.